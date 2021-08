Net nu vanaf zondag nieuwe eisen gelden voor vakantiegangers die terugkeren uit landen met een 'geel' reisadvies, krijgen de zeer populaire bestemming Italië en delen van Griekenland ook dat stempel. Vanaf zondag moet iedereen die terugkeert uit een 'geel' land en niet volledig gevaccineerd is, zich laten testen op het coronavirus. De reisbranche had liever gezien dat dit pas in Nederland zou hoeven, zegt directeur Frank Oostdam van de ANVR.

"Als je met je gezin op reis bent en je kind test positief, dan moet je daar dus blijven", zegt Oostdam in reactie op de nieuwe reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de nieuwe regels die zondag ingaan. "We hebben ervoor gepleit mensen eerst terug te laten komen, de koffers uit te laten pakken en dan hier te testen."

De nieuwe regels, waardoor je volledig ingeënt moet zijn of anders moet aantonen dat je geen corona hebt, gaan zondag in. "En dat geldt voor kinderen vanaf twaalf jaar, die natuurlijk niet gevaccineerd zijn." Iedereen die nu in een geel gekleurd land is en vanaf zondag terugkomt, is dus de klos. "Reisorganisaties zullen hun klanten daarover informeren en het testen zoveel mogelijk faciliteren."

De zeer populaire vakantiebestemmingen Frankrijk en Spanje waren al 'geel' en blijven dat ook nog. Nu komen daar ook nog eens Italië en Griekse eilanden als Lesbos en Samos bij.

Bij een positieve test moet je daar blijven

Als een gezinslid positief test, mag dat niet terug naar Nederland. "Reisorganisaties hebben een zorgplicht, dus die zullen bijvoorbeeld een aparte vleugel in een hotel inrichten voor dit soort gevallen", zegt de ANVR-directeur. "Maar de kosten zijn wel voor de reiziger." Dat geldt sowieso voor alle vakantiegangers die op eigen gelegenheid reizen. "Die moeten zelf het testen en de kosten regelen."

Dat vanaf zondag strengere regels gelden voor reizigers uit 'gele' landen, is het wisselgeld dat de reisbranche betaald heeft voor het afscheid van het 'oranje' reisadvies dat eerder nog werd gebruikt als het risico op besmettingen in bepaalde landen te groot werd.

Bij een 'oranje' reisadvies werden vakanties helemaal afgeraden. De reisbranche zal het nu moeten doen met de nieuwe eisen die vanaf zondag gelden. "Dat is wel een hele belangrijke wijziging, waar mensen nog niet aan gewend zijn."

Het goede nieuws is dat Kroatië, ook een geliefde bestemming voor Nederlanders, groen kleurt.