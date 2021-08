Booking Holdings, de eigenaar van de hotelsite Booking.com, kreeg in het tweede kwartaal 59 procent meer mensen over de digitale vloer ten opzichte van diezelfde periode vorig jaar en zag daardoor zijn omzet stevig stijgen. Het Amerikaanse concern boekte echter 167 miljoen dollar (zo'n 141 miljoen euro) verlies, tegenover een winst van 122 miljoen dollar in het tweede kwartaal van vorig jaar.

Nu de wereld weer stukje bij beetje opengaat, gaan ook weer meer mensen op reis en dat is te merken aan de omzet van Booking. Die ging het afgelopen kwartaal 243 procent omhoog naar 2,2 miljard dollar. Tegelijk ging het bedrijf wel 167 miljoen dollar in het rood. Een jaar geleden stond er nog 122 miljoen dollar winst in de boeken.

Booking wijt het verlies deels aan de terugbetaalde subsidies in een aantal landen. Begin juni besloot het bedrijf zo'n 85 miljoen euro aan overheidssteun terug te storten in onder meer Nederland.

Het Amerikaanse concern besloot hiertoe nadat er ophef was ontstaan toen Booking na het ontvangen van het geld alsnog meer dan vierduizend banen schrapte. Tegelijk ontving het management een bonuspakket van 28 miljoen euro. Het terugstorten van de subsidies bedroeg door een aantal extra kosten, waar het bedrijf niet verder op ingaat, in totaal 137 miljoen dollar volgens het resultatenrapport.

CEO Glenn Fogel ziet de toekomst wel hoopvol tegemoet. "We zijn blij dat de boekingen weer stijgen en dan vooral in Europa en de VS", zegt hij. Booking doet geen concrete voorspellingen voor de rest van het jaar.