De Amerikaanse farmaceut Pfizer, die samen met BioNTech het meest gebruikte coronavaccin ontwikkelde, verlangt voortaan dat eigen werknemers en ingehuurde krachten zich laten inenten. Als ze dat niet doen, moeten ze zich wekelijks laten testen, meldt persbureau Reuters.

Deze en vorige week kwamen meer Amerikaanse bedrijven, waaronder de techbedrijven Facebook en Google en vleesverwerker Tyson, naar buiten met berichten dat ze willen dat hun werknemers zich beschermen tegen COVID-19 door vaccinatie.

Ook de Amerikaanse president Joe Biden kondigde vorige week aan dat hij verwacht dat ambtenaren en tijdelijke krachten zich laten prikken, of testen. Bij zowel de overheid als de bedrijven gelden uitzonderingen voor mensen die zich wegens medische redenen of religieuze bezwaren niet laten inenten.

Begin dit jaar stelde vaccinmaker Pfizer al doses beschikbaar voor het eigen personeel. Werknemers buiten de VS worden door Pfizer aangemoedigd zich te laten vaccineren. Eind 2020 had Pfizer in de VS tegen de 30.000 werknemers.