Het aantal vacatures is in vergelijking met vorig jaar fors toegenomen, meldt uitzendbedrijf Randstad donderdag. In juli stonden er 207.000 vacatures open, wat 63 procent meer is dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral in de verkoop en logistiek is het lastig om personeel te vinden, blijkt uit een data-analyse van het bedrijf.

Tijdens de coronapandemie stortte de hele vacaturemarkt in doordat bedrijven op hun geld moesten letten aangezien er minder inkomsten waren door de vele sluitingen. Bedrijven die toch open konden blijven, mochten dan weer minder mensen over de vloer krijgen.

Maar ondertussen wordt er weer flink naar personeel gezocht. Het beeld verschilt volgens Randstad wel wat over het land. In de grote steden wordt vooral gezocht naar marketingpersoneel, verkopers en ICT'ers, terwijl er in de rest van het land een grote vraag is naar technici en personeel in logistiek en transport.

Dominique Hermans, de CEO van Randstad Nederland, wijst erop dat de economie weer groeit, maar dat bedrijven niet altijd kunnen volgen. "Door de aanhoudende schaarste in bepaalde sectoren kan een aantal bedrijven marktpotentieel niet benutten. Dit remt die bedrijven en daarmee de economie ongewild in verdere groei", klinkt het.

Volgens haar is er een mismatch tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. "De instroom vanuit het onderwijs is momenteel onvoldoende om de schaarste in bepaalde beroepsgroepen te bedwingen", zegt ze. Ze pleit voor omscholing of bijscholing van bestaande werknemers om de schaarste op korte termijn op te vangen.