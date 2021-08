De inflatie, of de mate waarin consumentengoederen en -diensten duurder worden, bedroeg in juli 1,4 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. Dat is minder dan de 2 procent in juni. De daling heeft volgens het CBS vooral te maken met de beperking van de huurverhoging die sinds 1 juli van kracht is.

De huurprijzen stegen in de afgelopen maand met 0,8 procent in vergelijking met een jaar geleden, terwijl dat in juni nog 2,9 procent was. Sinds 1 juli mogen de prijzen van sociale huurwoningen niet meer stijgen en is de prijsstijging in de vrije sector geplafonneerd. Die mag de komende drie jaar meestijgen met de inflatie plus 1 procentpunt.

Ook de prijzen van vakanties zijn afgelopen maand gedaald. Om in een bungalowpark te verblijven, betaalde je in juli 6,3 procent minder dan een jaar geleden. In juni was dat nog 3,7 procent meer. Ook pakketreizen waren 4,4 procent goedkoper.

Niet alles werd goedkoper. Elektriciteit werd vorige maand 15,8 procent duurder en voor aardgas betaalden we 12 procent meer. Ook de voedingsprijzen gingen omhoog.

De inflatie in Nederland zit onder het gemiddelde in de eurozone. Dat nam tussen juni en juli toe van 1,9 procent naar 2,2 procent, terwijl de inflatie bij ons dus net daalde.