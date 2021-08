Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld, durven steeds meer ondernemers het aan om een cateringbedrijf te starten. Dat blijkt donderdag uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KVK) over het aantal starters in de maand juni. Ook in de bouw zijn veel mensen afgelopen maand een eigen bedrijf begonnen.

In totaal telde Nederland eind vorige maand 2.154.962 bedrijven. Dat zijn er 11.143 meer dan een maand eerder. Vooral in de bouw en de horeca waren er veel starters. Zo waren er in de bouwbranche vorige maand 18 procent meer beginnende bedrijven dan in dezelfde periode vorig jaar.

Bij de horeca was vooral de stijging in categorie 'kantine en catering' opvallend, met 438 nieuwe bedrijven. Dat is een toename van maar liefst 46 procent in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar.

Hoewel de KVK geen oorzaak noemt, lijken de versoepelingen van de coronamaatregelen een logische verklaring. Veel mensen werkten tijdens de strenge lockdowns thuis, waardoor veel cateraars minder omzet hadden. Nu de regels wat soepeler zijn, lijken meer ondernemers een stap te wagen in de cateringsector.