De curatoren die het faillissement van D-reizen afhandelen, zijn een tweede rechtszaak gestart tegen de voormalige eigenaren van het vakantiebemiddelingsbureau. Dat blijkt dinsdag uit het faillissementsverslag, waar AD over schrijft. D-reizen is inmiddels deels doorgestart onder een andere eigenaar, maar met de vorige eigenaren zijn de curatoren nog niet klaar.

D-reizen ging in april van dit jaar failliet. Door de coronacrisis daalde de omzet van ruim 500 miljoen euro in 2019 naar slechts 25 miljoen in 2020. Het verlies steeg van 2 naar 29 miljoen. Toen bleek dat het bedrijf ook minder aanspraak maakte op geld uit het voucherfonds, viel het doek. Inmiddels is een deel van de D-reizen-winkels doorgestart onder de vleugels van PrijsVrij Vakanties.

Tijdens de afwikkeling van het faillissement bleek dat de oude eigenaren Jan Henne de Dijn en Marije Haeck, het recht om het merk D-reizen te gebruiken, hadden overgeheveld naar een andere BV. Ze wilden het merkrecht alleen overdragen aan de nieuwe eigenaar als deze er fors meer voor betaalde dan de half miljoen euro die het bedrijf had geboden.

Er moest een kort geding aan te pas komen om de ex-eigenaren zover te krijgen de merkrechten toch over te dragen aan PrijsVrij. Eind mei besliste de rechter in het voordeel van de nieuwe eigenaar.

PrijsVrij hoopte daardoor vrijelijk het merk D-reizen te kunnen gebruiken en had dit ook als voorwaarde gesteld bij de overname. Maar nu blijkt dat de ex-eigenaren nog pandrechten hebben op het merk. De curatoren schrijven in het faillissementsverslag dat ze de geldigheid van die pandrechten willen aanvechten bij de rechter. Ze treffen momenteel voorbereidingen voor deze zaak.

PrijsVrij betaalt 2,86 miljoen voor doorstart

Uit het verslag blijkt ook dat PrijsVrij 2,86 miljoen euro betaalde om met een deel van de vestigingen van D-reizen een doorstart te maken. Dat bedrag is overigens nog niet definitief, omdat het afhangt van hoeveel winkels PrijsVrij daadwerkelijk opent.

Hoeveel dat er zijn, is nog niet bekend, al wordt uitgegaan van 140 winkels, met een minimum van 105. Een aanzienlijk deel van de winkels is inmiddels ook daadwerkelijk geopend en daar moeten er de komende tijd nog meer bij komen. Deze winkels worden dus voortgezet onder het merk D-reizen.

Recent kwamen ook verhalen naar buiten dat er miljoenen zouden zijn verdwenen die eigenlijk waren bedoeld als compensatie voor klanten die niet op reis konden vanwege de pandemie, maar die hun vakantie al wel hadden betaald.

Ook zouden de vorige eigenaren volgens tv-programma EenVandaag hebben geprobeerd om klanten ertoe te bewegen reeds geboekte vliegtickets om te zetten naar pakketreizen. De losse vliegtickets vallen niet onder het SGR-garantiefonds, maar de pakketreizen wel. Daarmee zou het bedrijf vooral touroperators en het SGR benadelen, omdat zij zouden opdraaien voor de kosten als de pakketreis niet door zou gaan