In juni is een belangrijke mijlpaal behaald op de Nederlandse woningmarkt. En dat heeft deze keer niets met de prijs van huizen te maken, maar met het aantal huizen dat Nederland telt. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is in juni namelijk de acht miljoenste woning toegevoegd aan de woningvoorraad.

Absoluut gezien groeide de woningvoorraad in Amsterdam het hardst. Daar werden 39.000 woningen opgeleverd. Relatief gezien kwamen er in Roermond de meeste huizen bij. Daar groeide de woningvoorraad met 4,4 procent.

In de afgelopen honderd jaar zijn er bijna ieder jaar woningen bijgekomen, behalve tijdens en net na de Tweede Wereldoorlog. Toen nam de woningvoorraad per saldo met 104.000 woningen af. In 1973 werd er in recordtempo gebouwd, toen kregen 143.000 huishoudens en gezinnen de sleutel van hun nieuwe huis.

De vorige mijlpaal op de woningmarkt werd in 2005 behaald. Toen telde de Nederlandse woningvoorraad precies zeven miljoen huizen.

In Zuid-Holland en Noord-Holland staan met respectievelijk 1,7 miljoen en 1,4 miljoen woningen de meeste huizen. Dan volgt Noord-Brabant met 1,2 miljoen. Helemaal onderaan de lijst staan Drenthe (225.000), Zeeland (bijna 189.000) en hekkensluiter Flevoland met 176.000 woningen. Bij elkaar opgeteld staat in deze drie provincies slechts 7 procent van de Nederlandse woningvoorraad.