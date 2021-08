De Europese Commissie (EC) heeft een contract gesloten voor coronavaccins van het Amerikaanse farmabedrijf Novavax. Het vaccin is nog niet door het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) goedgekeurd, maar de verwachting is dat dat wel gebeurt. De EC heeft gekozen voor Novavax omdat het bedrijf al "met succes zijn vaccin test op bescherming tegen nieuwe varianten die zich verspreiden in Europa".

De lidstaten kunnen naar verwachting vanaf eind dit jaar in totaal 100 miljoen doses bestellen, en er bestaat in het contract een optie voor nog eens 100 miljoen doses tot in 2023. Landen kunnen ervoor kiezen om de vaccins te gebruiken om de eigen bevolking in te enten, of ze te doneren aan armere landen.

In de contracten is afgesproken dat de deal alleen doorgaat als het EMA het vaccin daadwerkelijk goedkeurt. De Europese Commissie heeft sinds de uitbraak van de coronapandemie namens de EU-landen eerder al zes leveringscontracten gesloten, met Pfizer-BioNTech, Moderna, Janssen, AstraZeneca, CureVac en Sanofi-GSK. Daarnaast is het in gesprek met nog een andere leverancier: Valneva.