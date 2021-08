Philips stapt opnieuw naar de rechter in zijn geschil met Lidl over scheerapparaten, bevestigt het bedrijf dinsdag na berichtgeving hierover door Het Financieele Dagblad (FD). Het technologieconcern vindt dat de supermarktketen een scheerapparaat verkoopt dat te veel lijkt op de Philips-shaver RQ320. Lidl vindt echter dat het in zijn recht staat.

Beide bedrijven ruziën al jaren over het Silvercrest-apparaat van Lidl. Die zou te veel lijken op het apparaat van Philips, waar laatstgenoemde een patent op heeft. Na meerdere rechtszaken belandde de zaak bij het gerechtshof, dat in april dit jaar besloot dat Lidl zijn apparaten gewoon mocht blijven verkopen.

Philips heeft nu besloten om naar de Hoge Raad te stappen. Daar eist het bedrijf een schadevergoeding van Lidl, omdat het technologiebedrijf denkt omzet te zijn misgelopen.

"We kunnen bevestigen dat Philips in cassatie gaat tegen de uitspraak van het gerechtshof. Maar omdat dit een lopende zaak is, kunnen we op dit moment geen verder commentaar geven", aldus een woordvoerder van het technologieconcern.