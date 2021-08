De Amsterdamse AEX-index scherpte woensdag het recordniveau verder aan. De index op Beursplein 5 stond rond het middaguur 0,9 procent hoger op 766,58 punten en bereikte daarmee de hoogste stand ooit.

Het record werd mede dankzij de goede resultaten van chemicaliëndistributeur IMCD bereikt. Ook de Nederlandse chipbedrijven deden goede zaken na de recente koersdalingen. Daarnaast toonde techinvesteerder Prosus, die de afgelopen tijd kampte met de reguleringsdrift in de Chinese techsector, een stevig herstel.

De winkelverkopen in de eurozone lieten in juni opnieuw een stijging zien dankzij de versoepeling van de coronamaatregelen. Ook de dienstensector in het eurogebied groeide in juli stevig door.

Vorige week donderdag sloot de AEX al op 758,08 punten, toen zijn hoogste stand ooit. Door de lage rente en de steunmaatregelen in het kader van de coronapandemie is beleggen sinds het begin van de coronacrisis weer meer in trek.