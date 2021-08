Bij Dirk en DekaMarkt zal nog een tijdlang minder kip te krijgen zijn door een brand bij leverancier GroenlandKip vorige maand. Hoelang het tekort zal aanhouden, kan het moederbedrijf van de supermarktketens dinsdag niet zeggen. "Er zijn wel weer leveringen, maar die zitten nog niet op het oude niveau", aldus een woordvoerder.

De verpakkings- en distributielocatie van GroenlandKip in Bodegraven werd op 11 juli getroffen door een brand. Twee van de productiehallen werden volledig in de as gelegd en ook een derde hal bleek onbruikbaar.

Dat leidde meteen tot een probleem in de leveringen aan supermarkten. In Nederland zijn Dirk en DekaMarkt de enige supermarktklanten van GroenlandKip, maar het bedrijf levert ook in onder meer België, Denemarken en Ierland. Of daar ook supermarkten zijn getroffen, is niet duidelijk.

Twee dagen na de brand betrok de leverancier een nieuw pand in Barendrecht, maar de productie is nog niet op het oude peil. GroenlandKip wil verder geen commentaar geven. Uit het kleinere aanbod valt echter af te leiden dat de crisis nog niet bezworen is.

Detailresult, de moedergroep van Dirk en DekaMarkt, is nu in overleg met GroenlandKip over het volledig hervatten van de leveringen, maar kan geen exacte datum geven waarop die weer op het oude niveau zijn. "Al lieten een aantal collega's wel weten dat er in al zeker drie winkels weinig tot geen lege schappen meer zijn", aldus de woordvoerder van Detailresult.