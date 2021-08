PostNL kampt met vertragingen bij de bezorging van webshopbestellingen van buiten de EU. Sinds 1 juli gelden daar nieuwe btw-regels voor en het bedrijf heeft zich verslikt in de afhandeling daarvan. Een woordvoerder van het bedrijf bevestigt desgevraagd dat de bezorging van een deel van de pakketjes vertraging heeft opgelopen.

"We hebben te maken met veel grotere volumes waarop we de inklaring (afhandeling, red.) moeten verrichten", laat de PostNL-woordvoerder aan NU.nl weten. "We vinden het heel vervelend dat consumenten hierdoor langer op hun pakketje moeten wachten."

Sinds 1 juli moet ook over webshopbestellingen van buiten de EU met een waarde van minder dan 22 euro btw betaald worden. Dat bedrag kan meteen door de webshop in rekening worden gebracht. Als dat niet is gebeurd, dan moeten vervoerders als PostNL dat bedrag innen en afdragen.

"Voor alle pakketjes die uit het buitenland bij ons binnenkomen, moeten we extra handelingen verrichten", illustreert de woordvoerder. "Dit vraagt aanpassing van de systematiek. Omdat we met data van veel verschillende internationale postbedrijven te maken hebben, gaat dit helaas gepaard met wat systeemtechnische aanloopproblemen."

PostNL zegt te werken aan een oplossing voor de technische problemen om de pakketten zo snel mogelijk te bezorgen. "De verwachting is dat we volgende week het merendeel van de achterstand hebben weggewerkt."

Voor de inklaring brengt PostNL 4 tot 7 euro per pakje in rekening bij de ontvanger. Wanneer het online na een betaalverzoek afgerekend wordt, kost het 4 euro. Bij een afhaalpunt kost het 7 euro.

DHL, de nummer twee in pakketten in Nederland, zegt geen last te hebben van vertragingen als gevolg van de nieuwe regelgeving.