Ryanair vervoerde in juli 9,3 miljoen reizigers in zijn vliegtuigen en kon daarmee 80 procent van zijn beschikbare plaatsen bezetten, laat het bedrijf woensdag weten. Een jaar geleden vervoerde de budgetvlieger 4,4 miljoen passagiers, wat dus de helft minder is.

De Ierse lagekostenmaatschappij maakte bij de bekendmaking van zijn eerstekwartaalcijfers vorige week al duidelijk dat sinds mei weer meer mensen het vliegtuig nemen. Vorige maand vervoerde het bedrijf nog 5,3 miljoen reizigers, in mei waren dat er 1,8 miljoen. Over het hele kwartaal vlogen er 8,1 miljoen mensen met Ryanair.

In juli vervoerde Ryanair dus al meer mensen dan in het volledige eerste kwartaal, dat in april begint, en bezette daarmee 80 procent van zijn stoeltjes. Er werd 61.000 keer opgestegen en geland.

Voor de rest van het jaar kan Ryanair geen voorspellingen doen door de onzekerheid rond het coronavirus, maar het bedrijf ziet de boekingen voor het volgende kwartaal wel toenemen nu steeds meer mensen gevaccineerd zijn. Het blijft meestal wel bij goedkope vluchten, klinkt het.

Ryanair kondigde twee weken geleden aan dat het in beroep zal gaan tegen de coronasteun voor de Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM. Het bedrijf trok daarvoor eerder al naar de rechter en betichtte de Nederlandse overheid ervan oneerlijke staatssteun te geven.

Daarop paste de Europese Commissie een aantal zaken aan in de motivatie om de staatssteun goed te keuren, maar Ryanair neemt daar geen genoegen mee en stapt dus opnieuw naar de rechter.