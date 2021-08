De Nederlands-Britse oliegigant Shell denkt aan een exit uit Nigeria. Volgens De Telegraaf heeft het bedrijf daarvoor de Britse bank Standard Chartered in de arm genomen. Een woordvoerder laat aan NU.nl weten dat het concern "in de beginfase van het evalueren van de opties" zit. Volgens hem is Shell met de Nigeriaanse regering in gesprek over de eigen activiteiten in het land.

Shell heeft een aandeel van 30 procent in de Shell Petroleum Development Company of Nigeria (SPDC). De rest van de aandelen zit bij Total, Eni en het Nigeriaanse staatsbedrijf NNPC. Tijdens de jongste aandeelhoudersvergadering liet CEO Ben van Beurden al doorschemeren dat de positie van Shell in Nigeria niet meer heilig is, schrijft De Telegraaf.

Mocht het tot een exit komen, dan komt er een einde aan een periode van 85 jaar waarin Shell actief was in het Afrikaanse land. Al ging dat niet altijd zonder slag of stoot. Het bedrijf heeft er al jaren te maken met lekkages, oliesmokkel en corruptie.

Aan het begin van dit jaar werd Shell nog veroordeeld tot de betaling van een schadevergoeding aan vier Nigeriaanse boeren. Ze werden gecompenseerd voor lekkages bij ondergrondse oliepijpleidingen. Bovendien moet Shell lekdetectiesystemen installeren. Hoewel het bedrijf daar al mee begonnen is, gaat Shell toch in beroep tegen die uitspraak. Het concern voelde zich niet genoeg gehoord in de procedure.

Eerder trof Shell al een schikking van 15,5 miljoen dollar (13 miljoen euro), omdat het bedrijf niet genoeg gedaan zou hebben om te voorkomen dat negen activisten in 1995 werden opgehangen door de Nigeriaanse dictator Sani Abacha.

In maart werd de oliegigant juist vrijgesproken in een zaak over vermeende corruptie rond de ontginning van olievelden in Nigeria. De Nigeriaanse staat ging vorige week echter in hoger beroep.

Shell verkocht de afgelopen jaren al de helft van zijn bezittingen in het land aan lokale bedrijven, maar bezit er nog steeds 6.000 kilometer aan pijpleidingen, duizend oliebronnen en acht gascentrales. Er werken in Nigeria 4.500 mensen voor Shell. Het concern heeft ook aandelen in het offshorebedrijf SNEPCo en Shell Nigeria Gas.