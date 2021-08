Gary Gensler, de voorzitter van de Amerikaanse beurswaakhond SEC, zei dinsdagavond in het Amerikaanse Congres dat hij meer bevoegdheden op de cryptomarkt wil. "We moeten voorkomen dat transacties, producten en platforms door de mazen van de wet kruipen en moeten investeerders kunnen beschermen in deze volatiele markt", aldus de SEC-voorzitter.

Gensler vindt dat veel cryptomunten onder toezicht van de SEC zouden moeten vallen, omdat die zich op de beurs gedragen als gewone effecten, zoals aandelen en futures. "Amerikanen kopen, verkopen en lenen cryptomunten op allerlei platforms en er is een serieus gat wat betreft bescherming van de beleggers", zegt Gensler.

Volgens de consumententoezichthouder FTC verloren Amerikanen tussen oktober en maart al 80 miljoen euro aan oplichters op de cryptomarkt. Veel van die oplichters proberen kleine beleggers met minder kennis van de markt te bereiken via sociale media.

Gensler laat weten dat de SEC "zo ver mogelijk zal blijven gaan om de cryptomarkt aan te pakken". Hij is niet de eerste die oproept tot meer regulering op de cryptomarkt. Ook politici in verschillende landen vragen dat al een tijd en de Chinese centrale bank liet afgelopen weekend nog weten de cryptomarkt "onder druk" te blijven zetten. In Nederland pleitte het Centraal Planbureau (CPB) ervoor cryptomunten te verbieden.

De Democraat Gensler staat sinds april aan het hoofd van de SEC en is geen onbekende op de markt van digitale munten. Hij gaf voor zijn aanstelling tot SEC-voorzitter cursussen over blockchain en andere financiële technologie aan de prestigieuze technische universiteit MIT in Massachusetts.