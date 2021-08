Platenmaatschappij Warner Music Group profiteert van het herstel uit de coronacrisis en een toename in het aantal muziekstreams. Het concern achter artiesten als Bruno Mars, Cardi B en Ed Sheeran zag zijn omzet afgelopen kwartaal op jaarbasis met bijna een derde toenemen.

In totaal kwam er van april tot en met juni 1,3 miljard dollar (1,1 miljard euro) binnen, tegenover 1 miljard dollar in dezelfde periode vorig jaar. De toename komt volgens Warner Music onder meer door "indrukwekkende aantallen muziekstreams". De digitale opbrengsten groeiden met bijna 29 procent en zijn nu goed voor bijna 70 procent van de inkomsten.

De afdeling van fysieke verkopen kende een sterkere toename na de forse daling vorig jaar door wereldwijde winkelsluitingen. Nu nam de omzet uit onder meer winkels met 155 procent toe, mede door een hernieuwde interesse in vinyl platen.

Dat allemaal samen leidde tot een winst van 61 miljoen dollar, terwijl een jaar eerder nog een verlies van 519 miljoen dollar de boeken inging. Warner Music is sinds vorig jaar genoteerd aan de beurs in New York.

Een paar jaar geleden zag de wereld voor bedrijven als Warner Music er nog heel anders uit. Gratis of hele goedkope downloads van liedjes op internet zorgden toen juist voor dalende omzetten bij muziekconcerns.