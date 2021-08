Tyson Foods, de op een na grootste vleesproducent ter wereld, wil dat alle werknemers van het bedrijf zich laten vaccineren. Het kantoorpersoneel in de VS moet voor 1 oktober twee prikken hebben gehad tegen die beschermen tegen het coronavirus. Alle andere medewerkers moeten dat voor 1 november doen.

Over het inenten van de niet-kantoormedewerkers worden nog wel gesprekken gevoerd met de vakbond, zo meldt de vleesgigant. "Dit besluit maakt van ons het grootste Amerikaanse voedselbedrijf dat een COVID-19-vaccinatie verlangt voor al zijn personeel", aldus Tyson.

De helft van de Amerikaanse werknemers, dat zijn er ruim 56.000, is volgens het bedrijf al gevaccineerd. "Het aantal besmettingen binnen het bedrijf blijft laag." Om de overige werknemers die in de fabrieken werken over de streep te trekken, kunnen zij 200 dollar (ongeveer 169 euro) tegemoetzien wanneer ze zich laten enten.

Tyson is actief in de verwerking en verkoop van kip en rund- en varkensvlees. Eerder lieten onder meer Facebook, Google en Walmart al weten dat ze willen dat hun (kantoor)personeel zich laat inenten.