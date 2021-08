Alibaba verwacht dat Europese klanten minder zullen kopen bij zijn webwinkel AliExpress vanwege nieuwe belastingregels. Sinds 1 juli heft de EU btw op pakketten van buiten de EU die minder dan 22 euro kosten. Dat zal een deel van de klanten waarschijnlijk afschrikken, meldt het bedrijf dinsdag bij de presentatie van zijn kwartaalcijfers.

Door de nieuwe btw-regels worden veel producten van onder meer AliExpress 21 procent duurder. Al geldt er voor diverse artikelen, waaronder boeken, een lager btw-tarief van 9 procent.

In Nederland rekent PostNL ook nog extra kosten voor het in rekening brengen van de btw, als dat nog niet in de webshop verrekend is. Die variëren van 4 euro tot 7 euro per pakje.

Het afgelopen kwartaal hadden de webwinkel en het moederbedrijf nog geen hinder van de btw-regels. Het bedrijf zag zijn winst stijgen en kon ook weer zwarte cijfers schrijven, nadat het in het eerste kwartaal van dit jaar een verlies moest incasseren. Dit kwam toen doordat Alibaba een megaboete van 18 miljard yuan (2,34 miljard euro) kreeg van de Chinese autoriteiten vanwege monopoliepraktijken.

De omzet van Alibaba kwam in het tweede kwartaal uit op 26,8 miljard euro. Onder de streep resteerde een nettowinst van 5,9 miljard euro. Vorig kwartaal was dus nog sprake van een verlies, van 705 miljoen euro.

De Chinese overheid treedt al langer strenger op tegen de grote technologieconcerns in het land die veel macht in handen hebben en tot voor kort nog maar aan weinig regels gebonden waren. Daarbij heeft Peking ook Alibaba in het vizier. Dat topman Jack Ma in het verleden kritisch was op het beleid van de politieke machthebbers speelt vermoedelijk mee.

Zo werd een beursgang van Ant Group, dat ook tot het Alibaba-concern behoort, afgelopen november onverwacht tegengehouden. Ma is sindsdien bijna niet meer in het openbaar verschenen. De Chinese miljardair wordt in de cijferupdate van Alibaba niet genoemd.