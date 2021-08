Werkgevers zijn sinds deze week minder geld per werknemer aan WW-premie kwijt. Dat scheelt bij een modaal inkomen van 37.000 euro zo'n 70 euro per maand per werknemer, becijferde het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) desgevraagd. Werkgeversorganisatie AWVN zegt dat alle kleine beetjes helpen, maar of bedrijven nu massaal meer mensen aannemen, is nog maar de vraag.

"Natuurlijk zijn we hier blij mee", zegt woordvoerder Jannes van der Velde van de AWVN. "Maar het is niet spectaculair." De verlaagde WW-premie is in de plaats gekomen van de zogeheten BIK-regeling, waarbij bedrijven bij investeringen korting zouden krijgen op de loonheffing. De lagere WW-premie is op 1 augustus ingegaan.

Het percentage aan premie over het loon van werknemers met een vast contract gaat van 2,7 naar 0,34. Dat van andere werknemers van 7,7 naar 5,34. "De verlaging heeft een effect op het verschil tussen het bruto- en nettoloon, dat wij te groot vinden", aldus de AWVN-woordvoerder.

Maar de regeling geldt voorlopig vanaf 1 augustus tot het eind van dit jaar. "Wat voor veel onzekerheid zorgt. Als je nu mensen gaat werven, kan het zijn dat de regeling alweer is afgelopen tegen de tijd dat ze aan de slag gaan." Als je die werknemers überhaupt al kan vinden. "Als je ze niet kunt krijgen, helpt dit bij het werven ook niet", zegt de werkgeversorganisatie.

De arbeidsmarkt is ongekend krap op dit moment. "We hadden ons juist schrap gezet voor een andere situatie." De AWVN hoopt wel dat de premieverlaging wordt omgezet in een permanente, waardoor de kloof tussen bruto- en nettosalaris sowieso kleiner wordt. "Je kunt van de regeling op zich wel een positief effect verwachten. Het scheelt kosten."

Het kabinet riep de BIK-regeling in het leven als steun in de rug voor het bedrijfsleven in het licht van de coronacrisis. Maar die regeling zou door Brussel worden gezien als een vorm van staatssteun die niet door de beugel kon. Daarom werd deze weer ingetrokken en kwam daar de lagere WW-premie voor in de plaats.

Voor werkgevers die aangifte doen per vier weken in plaats van per maand, gaat dit op 16 augustus in.