BMW verkocht in de eerste helft van dit jaar flink meer auto's dan vorig jaar, maar het bedrijf waarschuwt dinsdag bij de publicatie van zijn halfjaarcijfers voor problemen in de rest van het jaar vanwege het aanhoudende chiptekort, de hoge prijzen voor grondstoffen en de coronapandemie die nog altijd niet voorbij is. Ook fabrikant Stellantis worstelt met tekorten.

BMW, waartoe ook Mini en Rolls Royce behoren, leverde in de eerste zes maanden van dit jaar 1,34 miljoen auto's af. Dat was 39 procent meer dan in de eerste helft van vorig jaar, toen de productie tijdelijk werd stilgelegd vanwege de uitbraak van COVID-19.

De hogere autoverkopen zorgden voor een omzet van 55,4 miljard euro, wat 28 procent meer was dan vorig jaar. De winst kwam uit op 1,7 miljard euro. Vorig jaar boekten de Duitsers nog een verlies.

Ondanks de goede resultaten in de eerste zes maanden van het jaar ziet BMW volop risico's voor de rest van 2021. Auto's hebben veel chips aan boord en daaraan is een groot tekort. Dit speelt al geruime tijd, maar tot nu toe was het bedrijf in staat deze problemen redelijk te ondervangen. Maar of dat ook in de rest van het jaar lukt, is afwachten. Ook wijst het bedrijf op andere problemen.

"Onze voorspellingen gaan ervan uit dat noch de pandemie, noch het chiptekort erger wordt en dat prijzen voor grondstoffen stabiel blijven. Maar hoe langer de problemen aanhouden, hoe lastiger de situatie waarschijnlijk wordt. We verwachten dat de productiebeperkingen aanhouden in de tweede helft van het jaar en verwachten dat dit een impact heeft op de verkoopvolumes", aldus het management in een toelichting.

Moederbedrijf Fiat en Peugeot bouwt fors minder auto's

Ook autoproducent Stellantis, waar onder meer de merken Fiat, Peugeot en Citroën onder vallen, kampt met chiptekorten. Het leidde ertoe dat in de eerste helft van dit jaar 700.000 auto's minder in elkaar konden worden gezet. In de rest van 2021 zal de situatie vergelijkbaar zijn, met een lichte verbetering tegen het einde van het jaar, verwacht het bedrijf.

Stellantis sloot de eerste helft van 2021 af met een winst van 5,8 miljard euro. Een jaar eerder was dat, op pro-formabasis omdat het bedrijf pas een half jaar bestaat, 797 miljoen euro. Het bedrijf ontstond door de fusie van PSA en Fiat Chrysler.

De omzet van de onderneming bedroeg in de eerste jaarhelft 72,6 miljard euro, tegen 19,6 miljard euro vorig jaar. Die extreme stijging komt doordat ook Stellantis de fabrieken vorig jaar tijdelijk moest sluiten. Ook de showrooms gingen dicht.