De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas stuurt zo'n 2.500 werknemers van de airline en dochteronderneming Jetstar tijdelijk naar huis. Het gaat vooralsnog om een periode van twee maanden waarin het bedrijf het personeel niet nodig heeft als gevolg van nieuwe maatregelen om het coronavirus te beteugelen.

Het gaat met name om de lockdownmaatregelen die zijn genomen in hoofdstad Sydney, waardoor de vraag naar vliegreizen volgens de maatschappij aanzienlijk is afgenomen. "We verwachten geen baanverlies", laat Qantas weten bij de aankondiging van de ingreep.

Vooral piloten die op binnenlandse vluchten vliegen, cabinemedewerkers en grondpersoneel worden geraakt door de maatregelen van Qantas. Zij krijgen twee weken van tevoren te horen of ze al dan niet aan het werk kunnen gaan.

Qantas betaalt de salarissen door tot medio augustus. Daarna kunnen de medewerkers een beroep doen op overheidssteun, aldus CEO Alan Joyce.