Touroperator Sunweb hoeft Corendon niet over te nemen. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam dinsdag bepaald. Sunweb maakte twee jaar geleden bekend zijn branchegenoot te willen overnemen, maar kwam daar vorig jaar op terug. Dit tot ergernis van Corendon.

Sunweb vond dat niet op tijd voldaan zou zijn aan alle voorwaarden en dat het daarom kon afzien van de overname. Volgens Corendon is dat een smoesje en wil Sunweb er eigenlijk van afzien vanwege de problemen in de reissector.

Corendon stapte dan ook naar de rechter, om Sunweb te dwingen de overname door te zetten. In een eerdere zitting vorig jaar besliste de rechtbank in Amsterdam dat de overname, waarmee in beginsel 146 miljoen euro is gemoeid, niet door hoefde te gaan volgens de eerder overeengekomen voorwaarden.

Volgens de rechter zouden de gevolgen van zo'n verplichte overname niet te overzien zijn, gezien de grote consequenties die de pandemie voor de toerismesector heeft. De rechter stelde dat beide partijen terug moesten naar de onderhandelingstafel.

Dat leverde uiteindelijk niets op, waardoor de zaak bij het gerechtshof belandde. Dat stelde dinsdag dat Sunweb inderdaad niet verplicht is om Corendon over te nemen. Belangrijkste reden is dat niet aan alle voorwaarden voor de deal is voldaan.

Sunweb is uiteraard verheugd over het oordeel. "We zijn blij dat deze rechtszaak tot een einde is gekomen en dat er duidelijkheid is voor onze werknemers en die van Corendon. De uitspraak komt niet als een verrassing, aangezien we altijd vertrouwen hebben gehad in onze juridische positie", aldus topman Mattijs ten Brink. Corendon komt later met een reactie.