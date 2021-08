De Italiaanse sportwagens van Ferrari zijn weer net zo in trek als voor het uitbreken van de coronacrisis. In het tweede kwartaal van dit jaar rolden 2.685 exemplaren uit de fabriek in Maranello. Dat is bijna twee keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar, maar ook meer dan in de vergelijkbare maanden in 2019.

In april, mei en juni vorig jaar, toen de coronacrisis in alle hevigheid losbarstte en de productie enige tijd helemaal stil kwam te liggen, werden 1.296 Ferrari's aan de man gebracht. "Dit jaar was het 93,3 procent meer", zegt het bedrijf maandag in een toelichting op de cijfers.

De omzet kwam uit op iets meer dan 1 miljard euro, ook bijna het dubbele van vorig jaar en 5,2 procent meer dan in het tweede kwartaal van 2019. Op de verkoop van de bolides en onderdelen werd 206 miljoen euro winst gemaakt.

Het iconische merk viert volgend jaar zijn 75e verjaardag.