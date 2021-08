We laten onze boodschappen steeds vaker thuisbezorgen en net als in de supermarkt zullen dat meer en meer kleine hoeveelheden worden in plaats van de weekboodschappen in één keer. Dit jaar groeit het aandeel van de boodschappen die thuisbezorgd worden naar bijna 9 procent, voorspelt FoodService Instituut Nederland (FSIN).

In coronatijd vervielen de mensen die hun boodschappen nog 'gewoon' in de supermarkt halen even terug in de oude gewoonte om alles in één keer te halen en op die manier niet al te vaak in de winkel te komen. "Dat was een tijdelijk fenomeen", zegt directeur Inga Blokker van FSIN. "We gaan nu weer vaker en kopen minder per keer."

En dat is ook waar het heen gaat met het laten thuisbezorgen van boodschappen. "Het relatief nieuwe fenomeen van flitsbezorgers speelt daar in extreme mate op in." Zij spelen dan vooral in op de gejaagdheid en het niet plannen van jongere generaties. "Die denken niet een aantal dagen vooruit en denken soms zelfs 's ochtends nog niet vooruit naar de avond."

Afgelopen jaar werd al voor 2,2 miljard euro aan boodschappen, thuisbezorgd. "We kijken daarbij echt alleen naar eten en drinken", verduidelijkt Blokker. De totale supermarktomzet aan voeding was vorig jaar 34 miljard euro. De thuisbezorging was dus goed voor iets minder dan 7 procent. "Het is nog een bescheiden aandeel, maar het groeit hard."

Niemand verdient geld aan boodschappen bezorgen

Aan het bezorgen van boodschappen verdient nog niemand geld. De nieuwe flitsbezorgers niet, maar ook de gevestigde namen als Albert Heijn en Jumbo niet. "Er is nog geen verdienmodel dat helemaal staat, het staat eigenlijk helemaal niet", concludeert de FSIN-directeur. Maar supermarkten vinden dat de klant hen overal moet kunnen vinden.

De klant wil het en de supermarkt heeft er wel wat aan. "Ze kunnen de data die ze erdoor verzamelen bijvoorbeeld gebruiken."

In omzet ging de boodschappenbezorging, inclusief maaltijdboxen en taarten, afgelopen jaar de omzet van de bezorging van de horeca al voorbij. De totale markt voor het bezorgen van eten en drinken groeide vorig jaar naar 5,9 miljard euro. "Waarvan 3,1 miljard euro aan boodschappen en 2,8 miljard vanuit restaurants en fastfoodbezorging."