We hebben door de coronacrisis de caravans en kampeerwagens massaal omarmd. Vorig jaar werden al verkooprecords gebroken en die trend zet ook dit jaar door. Tot en met juli werden bijna negenduizend nieuwe caravans en campers verkocht, blijkt uit cijfers van BOVAG, Kampeer- en Caravan Industrie (KCI) en RDC.

Dit jaar zijn tot dusver 6.594 fonkelnieuwe caravans en 2.394 kampeerwagens verkocht. "Dat zijn er op een haar na evenveel als in heel 2020, wat al een recordjaar voor kampeerwagens was", zegt Tom Huyskens van BOVAG.

Van beide types vakantieverblijven op wielen zijn er zo'n 30 procent meer verkocht. "Een dezer dagen wordt het absolute jaarrecord qua camperverkoop verbroken. De afzet van nieuwe caravans ligt op koers om dit jaar voor het eerst sinds 2011 de grens van achtduizend stuks te passeren."

Sinds het uitbreken van de coronacrisis blijven mensen liever dichter bij huis, zoeken ze de natuur op, willen ze vrijheid om te gaan en staan waar ze willen en zijn ze gesteld op eigen voorzieningen.

Nederland telt nu 573.100 caravans en kampeerwagens; iets meer dan 419.000 caravans en ruim 154.000 campers.

Ook levendige handel in tweedehands

Niet alleen nieuwe 'sleurhutten' - zoals caravans vroeger genoemd werden - zijn geliefd. Er is ook een levendige handel in de gebruikte exemplaren vanuit de vakhandel. "Het grootste aantal sinds 2011", zegt de BOVAG-woordvoerder. "Meer dan tienduizend tot augustus."

Tussen particulieren wisselden nog eens meer dan 23.000 caravans van eigenaar. Via de vakhandel kregen iets meer dan elfduizend kampeerwagens een nieuwe bestuurder en bij particulieren gingen ruim twaalfduizend campers over in nieuwe handen.