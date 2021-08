De Amsterdamse AEX-index tikte maandag een nieuw record aan. De index op Beursplein 5 stond rond het middaguur 0,6 procent hoger op 758,72 punten en bereikte op 762,19 punten de hoogste stand ooit.

De stemming werd gevoed door goed ontvangen resultaten van bierbrouwer Heineken en kunstmestproducent OCI. Ook luchtvaartmaatschappijen als Air France-KLM begonnen sterk aan de vakantiemaand augustus.

Ook een verdere toename van de bedrijvigheid in de industrie van de eurozone in juli zorgde voor optimisme bij beleggers. De industriële bedrijven nemen in een recordtempo nieuwe werknemers aan, maar hebben nog wel last van leveringsproblemen.

Donderdag sloot de AEX al op 758,08 punten, toen zijn hoogste stand ooit. Door de lage rente en de steunmaatregelen in het kader van de coronapandemie is beleggen sinds het begin van de coronacrisis weer meer in trek.