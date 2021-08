Het is druk op de vakantieparken in ons land. Wanneer de gasten vertrekken en er nieuwe in aantocht zijn, moet er vaak in korte tijd worden schoongemaakt. De schoonmakers werken daarbij niet altijd volgens de regels, constateert de Inspectie SZW, die daar op vijf parken onderzoek naar deed.

Zo wordt er te lang doorgewerkt en krijgen de schoonmakers te weinig uitbetaald. Ook troffen de inspecteurs schoonmakers aan die helemaal niet hadden mogen werken en werden valse identiteitsbewijzen gebruikt.

Voor de schoonmaak hebben de parken soms zelf mensen in dienst, of er worden mensen ingehuurd van een schoonmaakbedrijf. In de maanden juni en juli bezochten inspecteurs vijf vakantieparken in Noordwijk, Monnickendam, Arnhem, Chaam en Hellevoetsluis.

De inspecteurs denken dat bij vier van de vijf parken de wet op het minimumloon en de arbeidstijdenwet niet goed werden nageleefd. Of dat inderdaad zo is, wordt verder onderzocht.

"Bij één park kon er geen deugdelijke registratie worden overlegd van de uren die gewerkt werden. Dit park kan hiervoor een boete tegemoetzien", aldus de inspectie. Op verschillende parken troffen de inspecteurs ook mensen aan die een uitkering hebben, "in Nederland of België."