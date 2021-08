In Nederland zijn de afgelopen maand 26.883 nieuwe personenauto's op kenteken gezet. Dat zijn er 22,4 procent minder dan in dezelfde maand vorig jaar, blijkt uit cijfers van de autoverenigingen BOVAG, RAI Vereniging en RDC. De daling is volgens de organisaties mede het gevolg van leveringsproblemen door de wereldwijde chiptekorten.

Voor de eerste zeven maanden van 2021 zien de cijfers er minder slecht uit. Er werden 189.692 nieuwe personenauto's geregistreerd, wat 1,5 procent minder is dan in dezelfde periode in 2020.

Daarom denken de drie brancheorganisaties dat er over het hele jaar nog 400.000 auto's geregistreerd kunnen worden, 12 procent meer dan vorig jaar. "Maar dat is sterk afhankelijk van het herstel van het economisch vertrouwen en de manier waarop de coronapandemie wordt beteugeld", klinkt het.

Het zal er ook van afhangen hoe snel het chiptekort is opgelost, want dat is veel autobouwers momenteel een doorn in het oog. Volgens schattingen houdt het tekort nog tot ver in 2022 aan.

De meest geregistreerde merken in juli waren KIA met een marktaandeel van 10,3 procent, Volkswagen (dat 9,8 procent van de markt inneemt) en Toyota, dat goed is voor 8 procent.