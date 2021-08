De vijfhonderd grootste bedrijven zijn samen goed voor ruim een derde van de wereldeconomie. Dat schrijft het Amerikaanse zakenblad Fortune op basis van zijn maandag gepubliceerde lijst met de grootste ondernemingen ter wereld. De bedrijven moesten het in coronajaar 2020 wel met 5 procent minder omzet doen.

Fortune houdt al jaren een lijst met de vijfhonderd grootste bedrijven ter wereld bij. Daarbij kijkt het blad naar de omzet in het afgelopen boekjaar. Met een omzet van 523 miljard dollar is retailbedrijf Walmart voor het achtste jaar op rij de nummer een. Het Chinese energieconcern State Grid is nummer twee, terwijl Amazon de top drie completeert.

Ook staan er diverse (deels) Nederlandse bedrijven in de top vijfhonderd. Zo staat oliemaatschappij Shell op plek 19 en Ahold Delhaize, moederbedrijf van onder meer Albert Heijn, op plek 87. Andere bekende Nederlandse bedrijven in de lijst zijn Aegon (172), Unilever (175) en ING (391).

De vijfhonderd grootste bedrijven hadden in 2020 samen een omzet van 31,7 biljoen dollar (26,7 biljoen euro). Dat was 5 procent minder dan het jaar ervoor, maar nog altijd is dat goed voor een derde van de wereldeconomie. Dit terwijl bij de bedrijven samen slechts 69,7 miljoen mensen werken.

Het winstgevendste bedrijf is Apple. Het techconcern boekte afgelopen jaar een winst van 57 miljard dollar. Vorig jaar was de Saoedische staatsoliemaatschappij Saudi Aramco nog het winstgevendste bedrijf in de Fortune-lijst. De vijfhonderd bedrijven maakten vorig jaar samen een winst van 1,6 biljoen dollar. Dat was 20 procent minder dan het jaar ervoor.

Met maar liefst 135 bedrijven is China (inclusief Hongkong) hofleverancier voor de lijst. Nummer twee is de Verenigde Staten (122 bedrijven). Japan heeft 53 ondernemingen in de lijst en moet het doen met de derde plek.