De huizenprijzen zijn al een tijdlang aan een flinke opmars bezig en stijgen in bijna alle rijke landen het sterkst in twintig jaar. In de eerste drie maanden van dit jaar daalden de prijzen in slechts drie van de veertig OESO-landen, schrijft de Britse zakenkrant Financial Times zondagavond.

Huizen worden al sinds vlak na de bankencrisis elk jaar duurder, maar in het jaar van de coronapandemie vertoonden de prijzen een forse stijging. En in het eerste kwartaal van dit jaar stegen de prijzen wereldwijd met 9,4 procent.

Volgens experts is dat te wijten aan overheidsmaatregelen en lockdowns, waardoor mensen meer geld overhebben en dus meer kunnen bieden voor een huis. Ook worden kopers kieskeuriger, omdat ze in hun huis een geschikte werkplek willen hebben om te kunnen thuiswerken.

Vooral in Nieuw-Zeeland, India, het Verenigd Koninkrijk en Hongarije gingen de prijzen sterk omhoog. In Nederland en de buurlanden was ook een sterke stijging zichtbaar, maar de prijzen blijven - met uitzondering van Duitsland - onder het gemiddelde niveau van alle bij de OESO aangesloten landen. In onder meer Rusland daalden de prijzen.

Volgens Claudio Borio, die aan het hoofd van de Bank for International Settlements (de bank voor centrale banken) staat, is het op de korte termijn positief dat huizenprijzen zo sterk stijgen. "Mensen die al een huis bezitten, voelen zich dan rijker en geven meer uit omdat hun vermogen groter is", zegt hij tegen Financial Times. Maar als de trend doorzet, kan die tot meer schuld leiden, zegt hij.

Ook andere experts waarschuwen in de krant voor een bubbel, aangezien de huizenprijzen sterker stijgen dan ons inkomen. Dat maakt huizen minder betaalbaar voor een steeds grotere groep. Al is er één groot verschil met de huizenbubbel van vijftien jaar geleden, schrijft Financial Times: centrale banken zijn waakzamer.

Zo neemt de Europese Centrale Bank (ECB) sinds kort ook de huizenprijzen mee in zijn inflatieberekening. "Dat beleidsmakers hier nu meer mee bezig zijn, voorkomt een scenario zoals in 2008 toen de markt in elkaar klapte", zegt econoom Aditya Bhave.