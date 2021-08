Het wereldwijde tekort aan veel grondstoffen treft ook bierbrouwer Heineken. Het bedrijf verwacht dat de tekorten al in de tweede helft van dit jaar van invloed zijn op de resultaten. Dat meldt Heineken in een toelichting op de halfjaarcijfers die het concern maandag publiceerde. Wat dit precies voor de bierprijs betekent, is niet helemaal duidelijk.

Al enige tijd zijn er wereldwijd tekorten aan diverse grondstoffen, wat de prijzen ervan opdrijft. Ook Heineken merkt dit en laat weten "assertief te zijn" in het prijsbeleid. Dit betekent dat het bedrijf een deel van de bierprijzen gaat aanpassen, maar die aanpassingen verschillen van land tot land. Eerder hebben onder meer levensmiddelenproducenten Unilever en Procter & Gamble al gezegd last te hebben van grondstoftekorten.

Toch was het eerste kwartaal van dit jaar voor Heineken zeker niet slecht. Integendeel, het bedrijf zag de omzet en winst groeien door de versoepeling van coronamaatregelen in veel landen. Het concern verkocht wereldwijd 9,6 procent meer bier, vooral van het merk Heineken. De omzet steeg met 14,1 procent. Dat de omzet harder steeg dan het volume, betekent dat de prijs per biertje hoger was.

De winst was met 896 miljoen euro ruim viermaal zo hoog als in dezelfde periode van 2020. Vooral in het tweede kwartaal van vorig jaar had de brouwer last van veel lockdownmaatregelen, terwijl in het tweede kwartaal van dit jaar juist in veel landen de maatregelen zijn versoepeld.

In Nederland kreeg Heineken een daling van de bierverkoop te slikken. Het ging om een afname van ongeveer 5 procent. De sluiting van de horeca deed veel pijn, getuige de met ruim 40 procent afgenomen verkoop aan hotels, cafés en restaurants. Weliswaar werd thuis meer gedronken - tussen de 10 en 20 procent extra - maar dat was niet genoeg om de verliezen in de horeca te compenseren.

Heineken waarschuwt dat de rest van dit jaar grillig kan verlopen door het oplopende aantal besmettingen als gevolg van de deltavariant. Dat verwacht het bedrijf vooral in belangrijke markten in Azië en Afrika. Daardoor zal de winst over de tweede jaarhelft waarschijnlijk lager uitvallen dan in dezelfde periode van 2020.