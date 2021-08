De belangrijke toeristische gebieden rond Bodrum, Marmaris en Antalya worden bedreigd door aanhoudende natuurbranden. Het dodental staat inmiddels op zes en veel toeristen, onder wie Nederlanders, moesten worden geëvacueerd. Het betekent een nieuwe klap voor de toch al zo geplaagde toeristensector. Veel getroffen burgers voelen zich ondertussen in de steek gelaten door de regering.

Turkije maakte als gevolg van de coronacrisis en de reisbeperkingen vorig jaar een dramatisch zomerseizoen door. Waar Turkije in 2019 nog 52 miljoen toeristen verwelkomde, waren dat er het afgelopen jaar nog maar 12,7 miljoen. Turkije staat steevast in de top tien van meest bezochte vakantielanden door Nederlanders. In 2019 gingen er 1,2 miljoen landgenoten naartoe.

De natuurbranden komen op een ongelukkig moment, omdat augustus doorgaans een van de drukste maanden is in Turkije. Het toerisme was bovendien juist weer een beetje aan het opkrabbelen en veel reizigers uit landen als Rusland en Oekraïne waren de afgelopen weken weer in de hotels in het zuiden te vinden. Ook Turken zelf waren vorige maand tijdens de vakantie rond het offerfeest in groten getale aanwezig rond de badplaatsen Bodrum en Marmaris.

Dat uitgerekend de gebieden rond Bodrum, Marmaris en Antalya getroffen worden is dubbel pech, want het zijn drie van de vijf cilinders waar de motor van het toerisme op draait. De andere twee zijn Istanboel en Izmir. Hoeveel schade er naast materiële schade is, zal de tijd moeten uitwijzen. Maar nu al is duidelijk dat hoteleigenaren en andere belanghebbenden opnieuw een tegenvallend seizoen door zullen maken.

Wel presidentiële vliegtuigen en paleizen, geen blusvliegtuigen

Ondertussen zwelt de kritiek op de regering aan. Zo moesten de Turkse minister van Landbouw en Bosbeheer Bekir Pakdemirli en president Recep Tayyip Erdogan afgelopen week toegeven dat Turkije op dit moment geen inzetbare blusvliegtuigen heeft.

De drie exemplaren die als eerste ingezet konden worden, waren afkomstig uit Rusland tegen een leasetarief van naar verluidt 130.000 euro per dag. Inmiddels helpen Rusland, Iran en Oekraïne met zestien blusvliegtuigen.

Dat was tegen het zere been van de getroffen burgers en de oppositie, die op Twitter hun ongenoegen uitten. Zo vroegen mensen zich af waarom de president dertien vliegtuigen tot zijn beschikking heeft, maar het land geen functionerende blusvliegtuigen heeft.

Daarnaast wijzen kritische Turken erop dat er wel geld beschikbaar was om voor Erdogan de presidentiële villa in Marmaris voor tientallen miljoenen euro's te verbouwen naar paleisachtige proporties, maar er ogenschijnlijk niet genoeg geld is voor brandbestrijding.

Erdogan bezoekt getroffen gebied

Daarnaast maken inwoners zich zorgen over het lot van de getroffen bossen. In het verleden is er nog al eens van de gelegenheid gebruikgemaakt om na een natuurbrand grote hotels te bouwen, ondanks plechtige beloftes dat niet te doen.

Toevallig of niet, afgelopen woensdag werd een wet van kracht die het mogelijk maakt om ook te bouwen in (kust)gebieden die niet onder de ontwikkelingsgebieden van het Ministerie van Toerisme vallen. Welke gebieden dat zijn, mag Erdogan bepalen. De gemeenten in de kustgebieden, die veelal bestuurd worden door de oppositie, zijn in de besluitvorming buitenspel gezet.

President Erdogan liet op Twitter weten dat de regering er alles aan zal doen om de afgebrande gebieden opnieuw te bebossen. De president bezocht zaterdag Antalya en Marmaris om zich bij te laten praten. Tevens sprak hij met de familie van een omgekomen brandweerman. Daarnaast deelde hij traditiegetrouw zakken Turkse thee uit.

Pakdemirli zei zondag dat inmiddels 107 van de in totaal 112 branden geblust zijn. De sterke wind bemoeilijkt volgens hem echter het blussen van de laatste vijf. Ook is het erg heet in het gebied, met temperaturen rond de 40 graden. Duizenden brandweerlieden werken om het vuur te bestrijden. Tevens worden drones en 45 blushelikopters ingezet.