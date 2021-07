De Chinese centrale bank gaat door met de harde aanpak van de markt voor digitale munten, laat de centrale bank zaterdag weten in een verklaring. De afgelopen tijd traden de Chinese autoriteiten steeds strenger op tegen de handel in cryptomunten, wat in eerdere gevallen tot angst bij investeerders leidde, met koersdalingen van cryptomunten tot gevolg.

Peking is bezorgd over de financiële risico's die met crypto's zijn gemoeid. Volgens China worden cryptomunten vaak gebruikt voor zwarte handel, wapensmokkel, gokken en drugshandel. De overheid heeft grote banken en betalingsdienstverleners verboden actief te zijn in de handel in digitale munten en diensten voor transacties met crypto's. China zegt dat digitale munten een bedreiging voor de financiële stabiliteit vormen.

Daarnaast is China bezig het minen van digitale munten zoals bitcoins tegen te gaan. Het grote energieverbruik staat namelijk haaks op de duurzame ambities van China, dat een belangrijke speler is bij het minen van crypto's.

De aanval van China op de cryptomarkt leidde eerder tot een fikse daling van de waarde van enkele cryptomunten, zoals de bitcoin. Eind vorige maand daalde de koers van de bekendste digitale munt met 8 procent naar 33.000 dollar (zo'n 27.800 euro), toen minen gedeeltelijk verboden werd in China. Sindsdien is de bitcoin weer in waarde gestegen tot 41.600 dollar. De nieuwe waarschuwing van de Chinese centrale bank lijkt geen effect te hebben.