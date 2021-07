De Brit David Winston, die geboren werd in Los Angeles maar rond zijn twintigste naar het Verenigd Koninkrijk verhuisde, veilt zijn hele collectie van 26 piano's. Hij restaureerde de instrumenten vijftig jaar lang, maar vindt het nu tijd om met pensioen te gaan. De collectie gaat terug tot de achttiende eeuw en kost in totaal zo'n 250.000 pond (293.324 euro), schrijft Bloomberg.

Over de jaren verzamelde Winston een opmerkelijke collectie. Zo zijn er onder meer een piano met opvouwbare toetsen en een piano met twee klavieren, elk aan één kant van het instrument, bij.

Van die dubbele piano, gemaakt door de bekende bouwer Ignaz Pleyel, bestaan maar vijftig exemplaren volgens de restaurateur. "Het is een ontzettend fascinerend instrument. In plaats van dat er twee mensen naast elkaar spelen op hetzelfde toetsenbord, reageert het instrument op twee mensen tegelijk. Dat maakt een groot verschil." De prijs wordt geschat tussen 30.000 en 50.000 pond.

Instrument van de vriend van Andy Warhol

Daarnaast is er ook nog een instrument met de beeltenis van de Poolse pianist en voormalige eerste minister Jan Paderewski. Die zou de deur uitgaan voor 6.000 tot 8.000 pond. En een van de andere instrumenten was ooit in handen van Jed Johnson, de vriend van kunstenaar Andy Warhol, en werd daarna eigendom van de prestigieuze Forbes Collection. De waarde daarvan wordt geschat op 12.000 tot 18.000 pond.

Winston doet zijn piano's van de hand op 23 september bij het Britse veilinghuis Dreweatts. "Ik wil met pensioen en een makkelijker leven leiden. Aan piano's werken is fysiek zwaar", zegt hij aan Bloomberg. "Ook ben ik mij ervan bewust dat je deze kunstwerken nooit echt kan bezitten. Je draagt er een tijdje zorg voor, maar moet ze op een bepaald moment doorgeven aan andere mensen."

Carrière begonnen als vioolbouwer

Al heeft hij wel wat stress voor de veiling. "Ik ga me die dag waarschijnlijk opsluiten in een kamer en iemand vragen om me te komen halen wanneer het voorbij is." Eén instrument, een klavecimbel, houdt hij voor zichzelf.

Winston begon zijn muzikale carrière als vioolbouwer, maar speelde zelf geen viool. "Het enige dat ik op viool kon spelen was het deuntje van Mickey Mouse", vertelt hij. Na vijf jaar gaf hij het vioolbouwen op en volgde hij een opleiding tot klavierinstrumentenbouwer. Hij bouwde en restaureerde vijftig jaar lang instrumenten - waaronder piano's die nog van Beethoven, Chopin en Liszt zijn geweest - en werd in 2012 verheven in de Britse adelstand.