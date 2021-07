De treinverkeersleiding van ProRail kampt met een ernstig personeelstekort, waardoor treinen soms niet kunnen rijden, zoals deze week opnieuw gebeurde. De belangrijkste oorzaak van het tekort is de recente pensioengolf bij de spoorbeheerder in combinatie met een gebrek aan nieuw personeel. Met name de uitstroom van verkeersleiders had ProRail moeten zien aankomen, vindt vakbond FNV Spoor. "Wij roepen dit al zes jaar", zegt bestuurder Henri Janssen.

De afgelopen jaren zijn meerdere treindienstleiders met pensioen gegaan. Omdat het vervolgens erg lastig is gebleken om nieuwe mensen te vinden, is een gat in de organisatie ontstaan. Dat laatste heeft volgens een woordvoerder van ProRail voornamelijk te maken met de krapte op de arbeidsmarkt, maar ook de negen maanden durende opleiding is zwaar. "Vergelijkbaar met die van de luchtverkeersleiding", zegt hij.

"Terecht", noemt Janssen het argument over de arbeidsmarkt. Dat moet opgelost worden en dat kan ook met betere arbeidsvoorwaarden. "Maar je kunt mij niet vertellen dat als je 24/7 het spoor veilig kunt houden, je niet kunt zien aankomen dat mensen met pensioen gaan", zegt hij. "Dat kan geen verrassing zijn. Je hebt als organisatie redelijk in de smiezen wanneer iemand jarig is."

"Nu kunnen we misschien zeggen dat we extra vaart hadden moeten zetten achter het personeelsbeleid", zegt de ProRail-woordvoerder. "Natuurlijk kijken we ook naar onszelf. Hoe hadden we dit beter kunnen doen en hoe kunnen we dit in de toekomst beter doen?"

Ook de hoge werkdruk bij treindienstleiders speelt een rol. Vanwege een gebrek aan personeel moeten zij soms dubbele onregelmatige diensten draaien. "Ze werken zich een slag in de rondte en komen ook in hun vrije tijd werken", zegt de ProRail-woordvoerder. Dat gaat vervolgens ten koste van snipperdagen. Het personeel kan ternauwernood nog op zomervakantie.

Directeur verkeersleiding vertrekt

Als gevolg van de problemen bij de verkeersleiding heeft directeur Roel Salden deze week besloten om per 1 september te vertrekken. Volgens vakblad SpoorPro vindt Salden zichzelf niet de juiste persoon om de "basis op orde te brengen" op de verkeersleidingsposten.

Om het tekort aan te pakken heeft ProRail het wervingsbudget opgeschroefd en gaat het de opleidingscapaciteit uitbreiden. Ook probeert de spoorbeheerder recent gepensioneerden en treinverkeersleiders die inmiddels elders in de organisatie werken, tijdelijk weer in te zetten op locaties waar ze hard nodig zijn.

Verder spijkert ProRail op korte termijn treindienstleiders uit andere delen van het land bij over het Utrechtse spoornetwerk. Collega's kunnen namelijk niet zomaar bijspringen. "Daarvoor moet je echt kennis hebben van bepaalde stukken spoor".