Heineken heeft de Indiase bierbrouwer United Breweries overgenomen, zo heeft het Amsterdamse bedrijf vrijdag bekendgemaakt. Heineken had sinds vorige maand al een meerderheid van de aandelen en heeft donderdag tijdens een aandeelhoudersvergadering toestemming gekregen om het Indiase bedrijf in te lijven.

De overgenomen brouwer is marktleider in zijn thuisland en is vooral bekend van het biermerk Kingfisher. Heineken breidde in juni zijn belang in de Indiase bierbrouwer al uit van 46,5 naar 61,5 procent.

Dat deed het door aandelen te kopen van voormalig eigenaar en miljardair Vijay Mallya. Hij wordt in India verdacht van onder meer corruptie en verblijft momenteel in het Verenigd Koninkrijk, waar hij zijn uitlevering aan India aanvecht.

Heineken wil een stevige voet aan de grond krijgen op de Indiase biermarkt. In het land wonen 1,4 miljard mensen en het is daarmee, na China, het meest bevolkte land ter wereld. De Indiërs zijn vooralsnog geen grote bierdrinkers. Ze consumeren gemiddeld slechts 2 liter per persoon per jaar.

Daar kan echter verandering in komen, denkt Heineken, onder meer omdat het land een steeds grotere middenklasse heeft en de brouwer verwacht dat die middenklasse in de toekomst wel een extra biertje lust.