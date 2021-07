Het luchtvaartverkeer is waarschijnlijk over 2,5 jaar weer terug op het niveau van voor de coronapandemie. Die verwachting sprak KLM-topman Pieter Elbers vrijdag uit tijdens een toelichting op de kwartaalcijfers. Hij denkt niet dat de luchtvaart definitief is veranderd door de pandemie.

KLM kreeg bij het begin van de coronacrisis een enorme dreun. De passagiersaantallen liepen terug van 6,3 miljoen in het eerste kwartaal van 2020 naar 0,5 miljoen in het kwartaal erop. Sindsdien zijn de passagiersaantallen elk kwartaal niet verder gekomen dan een kwart van het gebruikelijke niveau. Volgens sommigen is dat een indicatie dat de vliegtuigen nooit meer zo vol zullen zitten als voor de pandemie.

Daar is Elbers het niet mee eens. "Ik verwacht dat eind 2023, of anders in 2024, het vliegverkeer weer terug op het oude niveau is." Hij ziet dat het aantal toeristen binnen Europa flink aantrekt en dat ook de zakenreiziger vaker in het vliegtuig stapt.

"In februari dit jaar hadden we echt een heel slechte periode, met zesduizend tot zevenduizend bezoekers per dag. We zien nu dagen waarop we 50.000 tot 60.000 reizigers aan boord hebben. Daarmee zitten we op 50 tot 60 procent van de aantallen van voor corona." Volgens Elbers was Schiphol in de eerste twee weken van juli zelfs de drukste luchthaven van Europa en kwam dat mede door KLM.

Voor verre reizen zijn nu nog veel beperkingen, bijvoorbeeld richting China, Brazilië en de Verenigde Staten. Maar Elbers verwacht dat ook het vliegverkeer richting de verre oorden vroeg of laat zal aantrekken. Dat baseert hij onder meer op het feit dat het binnenlandse verkeer in de Verenigde Staten en China flink is gestegen en dat de zakelijke reizigers vanuit de VS weer vaker naar Europa komen.

Hoewel het bedrijf optimistisch is over de toekomst en financieel topman Steven Zaat vrijdag zelfs sprak over winst maken in het huidige kwartaal, spreekt Elbers nog over "een lange weg" die het bedrijf moet afleggen. "Ik heb vertrouwen in de rest van het jaar, maar er is nog veel onzekerheid", aldus de KLM-topman, doelend op het grillige karakter van de pandemie.