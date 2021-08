Rasmus Emmelkamp, die vorig jaar samen met vier vrienden Spoedtest.nl oprichtte, gooide zijn hele zakenmodel om toen zijn zes horecazaken en rederij met 25 boten verplicht moesten sluiten door de coronacrisis. Hij begon met een klein testbedrijfje dat uitgroeide tot het grootste van Nederland. En ook na de pandemie blijft zijn bedrijf open.

Tijdens de eerste lockdown in maart vorig jaar dacht Emmelkamp het nog even aan te kijken, maar toen zijn zaken in juni weer open mochten, bleek een van de koks een loopneus te hebben. "Die moest toen eerst drie dagen wachten tot hij bij de GGD terecht kon om getest te worden en moest dan nog eens drie dagen wachten op zijn uitslag. Al die tijd kon ik geen beroep op hem doen."

Dat moet anders kunnen, dacht Emmelkamp, en na wat belletjes kwam hij op het idee om een testlocatie te openen. In eerste instantie om zijn personeel te testen, maar dat breidde al snel uit. Het probleem was toen echter dat Nederlandse laboratoria niet zo happig waren om met een klein testbedrijfje samen te werken. "Dus keek ik verder tot ik een laboratorium in Duitsland vond dat mij kon garanderen dat er binnen 48 uur een uitslag zou zijn. Intussen hebben we dat kunnen terugbrengen tot dezelfde dag."

Samenwerkingen met reisorganisaties

Het bedrijf is uitgegroeid tot een organisatie met 98 locaties en tweeduizend personeelsleden, van wie de meeste in vaste dienst zijn. Binnenkort komen er nog zes locaties bij. Het bedrijf voert momenteel 25.000 testen per dag uit, wat goed is voor een dagelijkse omzet van zo'n 1 miljoen euro.

"We zijn zo groot geworden omdat we steeds de prijs naar beneden hebben kunnen werken", zegt Emmelkamp. "In het begin hebben we veel aan marketing uitgegeven en hebben we reisorganisaties gevraagd om hun klanten door te sturen naar ons in ruil voor een goedkopere test. En hoe meer testen we doen, hoe goedkoper we ze kunnen maken."

Spoedtest kwam een tijd geleden wel negatief in het nieuws omdat het zich soms dubbel zou laten betalen voor een coronatest. Volgens Dagblad van het Noorden wacht het testbedrijf soms te lang met de uitslag van een test bekend te maken als die via de overheid loopt. Daardoor moeten mensen alsnog een betalende afspraak maken om hun uitslag sneller te kennen.

Emmelkamp ontkent dat. "Ik weet niet waar die geruchten vandaan komen. Wij doen dat niet. We krijgen een termijn opgelegd van de overheid waarbinnen we een uitslag van een test moeten bekendmaken en als we die niet halen, mogen we de test niet factureren. Dubbel betaald worden is dus echt niet mogelijk."

Testen op soa's en vitaminetekorten

Een tijd geleden moest het bedrijf een kleine tegenslag verwerken die uiteindelijk wel positief is uitgedraaid. Het stelde zich kandidaat voor Testen voor Toegang, maar werd niet geselecteerd. "Uit de 44 kandidaten werden maar zeven bedrijven gekozen en daar waren wij niet bij. Hoewel we wel aan alle voorwaarden voldeden. Dat was toen jammer, maar daardoor hebben we ons volledig kunnen concentreren op testen voor mensen die op reis willen, wat uiteindelijk lucratiever is gebleken." Nu alle nachtclubs weer zijn gesloten en festivals zijn afgelast, wordt er minder gebruik gemaakt van Testen voor Toegang.

Als de coronacrisis voorbij is, gaat Emmelkamp weer verder met zijn horecazaken en boten, maar ook het testbedrijf krijgt een nieuwe invulling. "We zien een hele grote markt voor testen op soa's. De GGD maakt daar momenteel geen prioriteit van en wij willen in dat gat duiken, want commerciële bedrijven mogen dat soort tests aanbieden."

"Ook zoek ik uit of we gezondheidstesten kunnen aanbieden, om bijvoorbeeld te kijken of mensen een tekort hebben aan een bepaalde vitamine. Dat kan ook via de huisarts, maar daar duurt het langer en bij ons zal het volledig anoniem kunnen zonder dat dat in een of ander dossier verschijnt. Dat bespaart je mogelijk problemen bij het aanvragen van bijvoorbeeld verzekeringen."

Zijn horecazaken laat Emmelkamp nu uitbaten door andere mensen, maar hij blijft betrokken. "Ik heb een heel goed team rond mezelf verzameld, dit is zeker geen one man show", besluit hij.