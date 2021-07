Tesla, Microsoft, PayPal, Starbucks. Het lijstje met bedrijven die klanten laten betalen met bitcoin wordt steeds langer. En volgens geruchten zou de webwinkel Amazon zich daar nu bijvoegen. Wat drijft al die bedrijven om plots op de bitcoinkar te springen? "Wie het geld bezit, heeft de macht in handen", zegt de bitcointrader Madelon Vos.

De bitcoinkoers ging maandag fors hoger nadat bleek dat Amazon iemand zoekt met 'ervaring om onze strategie rond digitale munten en blockchaintechnologie te ontwikkelen'. Veel beleggers dachten dat Amazon ook plannen had om de bitcoin te aanvaarden als betaalmiddel, maar dat ontkende de internetgigant een dag later. Maar dat Amazon iets met bitcoin wil doen, is duidelijk.

Dat roept de vraag op wat zoveel bedrijven plots in bitcoin zien, een munt die voorlopig vooral als belegging wordt gebruikt en niet wijd verspreid is als betaalmiddel. Experts zien het vooral als een investering in de toekomst. "Bitcoin is nu veel in de aandacht en bedrijven willen niet achteraf het gevoel hebben dat ze te laat op de trein zijn gesprongen", legt ING-econoom Teunis Brosens, die zich specialiseert in de cryptomarkt, uit.

Dat bevestigt ook Stefan Zeisberger, hoogleraar Financiële Economie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. "Ieder bedrijf wil kennis hebben van de markt die op dat moment dominant is en experimenteert daarom nu met bitcoin."

'Het helpt dat je naam in de media komt'

Al zit er volgens velen ook wel een marketingstrategie achter. "Het helpt natuurlijk dat de naam van je bedrijf in de media komt door dit soort aankondigingen", zegt Zeisberger. "Kijk maar naar Tesla-CEO Elon Musk die dankzij bitcoin een hoop media-aandacht krijgt."

En bedrijven willen zichzelf hiermee graag een jong en hip imago aanmeten volgens crypto-econoom bij Rabobank Wim Boonstra. "In Nederland zijn er zo'n tweehonderd bedrijven die het aanbieden, maar in praktijk betaalt niemand met de cryptomunt", vertelt hij.

'Bedrijven hebben door dat er veel geld rondgaat in de cryptomarkt'

De Nederlandse bitcointrader Madelon Vos is het er niet mee eens dat dit een marketingstunt is. "Bedrijven willen inderdaad laten zien dat ze meegaan met hun tijd, maar hebben ook door dat dit een markt is waar veel geld in rondgaat. Geld wordt steeds meer gedigitaliseerd en bitcoin is daar de grootste exponent van. En wie het geld bezit, heeft de macht in handen. Kijk naar Facebook dat pogingen heeft gedaan om zijn eigen cryptomunt te ontwikkelen en aan te bieden aan zijn drie miljard gebruikers."

Maar zullen we dan ooit echt gaan betalen met bitcoin? Daar is niemand echt van overtuigd. "Zeker in Europa is de toegevoegde waarde daarvan op dit moment niet zo groot", denkt Brosens. "In andere landen waar minder mensen een eigen bankrekening hebben of waar minder vertrouwen is in de overheid is dat een ander verhaal."

Vorige maand stemde El Salvador voor een wet die bitcoin uitriep tot wettelijk betaalmiddel in het land. Daarmee wil de president naar eigen zeggen de 70 procent van de bevolking die geen eigen bankrekening heeft "betrekken bij het financiële systeem".

Trage transactiesnelheid is probleem van bitcoin

Een van de problemen die bitcoin heeft, is dat de transactiesnelheid heel traag is. Op de blockchain, de technologie achter bitcoin, kunnen maar 5 transacties per seconde uitgevoerd worden, terwijl dat bij gewone munten tot 220.000 transacties per seconde kunnen zijn. "Als we er dus binnenkort mee in de super gaan betalen, staan we drie weken in de rij", zegt Boonstra. Er worden op dit moment pogingen ondernomen om een sneller netwerk te ontwikkelen dat los staat van de blockchain, maar dat staat voorlopig nog in de kinderschoenen.

En dan zijn er ook nog de centrale banken die kunnen ingrijpen. "De Europese Centrale Bank (ECB) laat het op dit moment wat begaan, maar zal nooit toestaan dat veel mensen met bitcoin betalen", zegt Brosens. "Dan verliest de bank haar grip op de economie en zal ze daar iets aan willen doen."

De Chinese centrale bank heeft al meermaals gewaarschuwd dat ze bitcoin nooit als betaalmiddel zal aanvaarden en ook bij ons riep het Centraal Planbureau (CPB) al op om cryptomunten te verbieden.

De ECB en andere centrale banken zijn dan ook al een tijd bezig met de ontwikkeling van hun eigen digitale munten. "En als die er komen en als officieel betaalmiddel worden geregistreerd, kan het wel eens gedaan zijn met bitcoin", denkt Zeisberger.