KWF Kankerbestrijding is in overleg met belangengroepen om te helpen bij het onderzoek naar de uitstoot van Tata Steel in IJmuiden. De stichting wil haar kennis en ervaring binnen de organisatie inzetten om omwonenden te helpen.

De stichting biedt aan te helpen met onafhankelijk onderzoek naar de schadelijkheid van de uitstoot van het staalcomplex bij de Noordzeekust.

"Wij hebben jarenlange ervaring op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Wij stellen ons netwerk en expertise graag ter beschikking om dit initiatief te steunen", aldus directeur Johan van de Gronden. "Wij willen net als de bewoners duidelijkheid over de oorzaak van de verhoogde longkankercijfers in de omgeving."

Omwonenden hebben geen vertrouwen in de GGD en het RIVM, die volgens hen gevoelig zijn voor de lobby van Tata Steel en daarom geen onderzoek willen doen naar de verhoogde kans op kanker en andere ziektes in de omgeving.

Woensdag maakten de stichtingen IJmondig, Frissewind.nu en Schapenduinen, bekend dat ze daarom zelf met drones en onderwaterrobots de uitstoot en lozingen gaan meten. Volgens voorzitter Jan de Jong van Stichting Schapenduinen zijn GGD en RIVM "een willige windvaan van de Tata Steel-lobby". Het staalbedrijf mag volgens De Jong alle uitstoot en lozingen zelf berekenen in plaats van (verifieerbaar) gecertificeerde metingen.

KWF liet donderdagavond weten in gesprek te zijn met de stichtingen om de samenwerking verder uit te werken.