De populaire Amerikaanse beleggingsapp Robinhood gaat meteen na zijn beursdebuut fors in het rood. Bij de openingsbel kostte een aandeel 38 dollar (zo'n 32 euro), maar vrijwel direct ging er zo'n 10 procent af. Rond 19.15 uur Nederlandse tijd bedraagt het verlies nog 1,5 procent. Er werd lang uitgekeken naar de beursgang van de beleggingsapp, die onlangs in het nieuws kwam als aanjager van de GameStop-heisa.

Robinhood is voorlopig alleen te downloaden in de Verenigde Staten, maar is daar wel razend populair onder jongeren die tijdens de coronacrisis de beurs hebben ontdekt. De app rekent namelijk geen extra kosten aan per transactie, wat veel andere beleggingsplatformen wel doen. Die populariteit wou het bedrijf nu verzilveren met een stap naar de beurs, maar die pakt minder goed uit dan gehoopt.

Het bedrijf haalde 2 miljard dollar op met de verkoop van aandelen voor zijn beursgang, maar de koers stortte al snel in.

Meer particuliere beleggers

Dat kan verschillende redenen hebben. In de eerste plaats hoeven investeerders die al aandelen hadden voor de beursgang geen rekening te houden met een zogenaamde lock-upperiode. Bij de meeste beursgangen mogen die investeerders hun aandelen pas na een bepaalde periode verkopen, meestal een half jaar, maar die regel geldt niet bij deze beursgang. Ze mochten hun aandelen dus meteen verkopen na het debuut.

Daarnaast heeft Robinhood een derde van zijn aandelen gereserveerd voor particuliere beleggers, terwijl dat normaal maar 10 tot 20 procent is. De rest gaat dan naar grote partijen. Particuliere beleggers doen de koersen makkelijker schommelen omdat niet iedereen belegt voor de lange termijn.

Robinhood zou gebruikers misleid hebben

De app is ook niet vrij van controverse. Een aantal politici en regelgevers wezen eerder al op de gevaren van de app omdat hij beleggen zo makkelijk en aantrekkelijk maakt dat ook mensen met minder kennis ervan hun geluk beproeven. Dat leidde vorig jaar tot de zelfmoord van een twintigjarige student die zijn balans verkeerd had geïnterpreteerd en dacht dat hij 730.000 dollar verlies had gemaakt terwijl dat niet het geval was.

Ook moest Robinhood al twee keer een schadevergoeding betalen aan toezichthouders omdat het bedrijf zijn klanten zou misleid hebben.

GameStop

In het begin van dit jaar kwam Robinhood nogmaals in het nieuws omdat de app door veel jongeren werd gebruikt om aandelen te kopen die bijna niets waard waren, zoals de computerspellenwinkel GameStop. Daardoor schoten die koersen als een raket omhoog en moesten shorters, die hopen op een koersdaling, hun posities verkopen. Er gebeurden zoveel transacties op die bedrijven via de app dat Robinhood besloot de mogelijkheid om aandelen van onder andere GameStop en de zo goed als failliete bioscoopketen AMC te kopen even stil te leggen. Die beperking werd later opnieuw opgeheven.

Robinhood heeft 18 miljoen actieve gebruikers en boekte in 2020 een omzet van 959 miljoen dollar en een winst van 7,5 miljoen dollar. In het eerste kwartaal van dit jaar maakte het bedrijf 1,4 miljard dollar verlies door het GameStop-debacle.