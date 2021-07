De Nederlandse beursindex AEX is donderdag voor het eerst de 750 punten gepasseerd. Hij eindigde de dag op 758,08 punten en sloot daarmee 1,4 procent hoger dan woensdag. De beursgraadmeter werd vooral omhoog geholpen door goede resultaten van oliegigant Shell en het staalbedrijf ArcelorMittal.

De AEX rijgt de records aan elkaar. In maart brak de index nog zijn record van 700 punten uit 2000 en ondertussen staat de beursgraadmeter al op bijna 760 punten.

Dat heeft de index op het Beursplein in Amsterdam onder meer te danken aan de lage rente als gevolg van de coronapandemie, waardoor beleggen voordeliger wordt. Beleggen is een van de weinige manieren om nog rendement te halen.

Woensdagavond kondigde de Amerikaanse centrale bank aan de rente nog lange tijd laag te willen houden en dat klinkt beleggers als muziek in de oren.

Bedrijfsresultaten geven AEX het laatste zetje

Maar donderdag waren het vooral goede bedrijfsresultaten die de index het laatste zetje gaven. Shell en ArcelorMittal maakten beide goede cijfers bekend en deden er ieder ongeveer 4 procent bij. De bedrijven kondigden daarnaast aan voor miljarden dollars aan eigen aandelen in te gaan kopen. Shell gaat bovendien zijn dividend verhogen. Het Franse olie- en gasconcern TotalEnergies, dat ook met cijfers kwam, won 2,6 procent in Parijs.

Techinvesteerder Prosus ging met een winst van 6 procent opnieuw aan kop in de AEX. Prosus profiteerde van het verdere koersherstel van de Chinese techbedrijven waarin de onderneming investeert. Eerder deze week gingen de techbedrijven in China hard onderuit door zorgen over de harde aanpak van de sector door Peking.

Winkelvastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield, dat de huurinkomsten in de eerste jaarhelft zag dalen, sloot de rij met een min van 1,8 procent. Dataleverancier RELX kende een sterke eerste jaarhelft en werd 3 procent hoger gezet.

Moederbedrijf van AEX boekt meer winst

Donderdag maakt ook Euronext, het moederbedrijf van de AEX-index, resultaten bekend. Het bedrijf boekte in het tweede kwartaal van dit jaar een omzet van 328,8 miljoen euro, 56 procent meer dan een jaar geleden.

De winst steeg met 54 procent naar 192,9 miljoen euro.