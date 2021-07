Het chemieconcern Bayer zal vanaf 2023 in zijn onkruidverdelgers die aan particulieren verkocht worden in de VS glyfosaat vervangen door een alternatieve stof. Het Duitse bedrijf wacht daarvoor nu op toestemming van de Amerikaanse milieuwaakhond EPA. In de onkruidverdelgers voor de professionele markt zal wel nog steeds glyfosaat gebruikt worden. Dat kondigt het bedrijf donderdag aan. Bayer kreeg de afgelopen jaren een hoop rechtszaken over zich heen omdat mensen beweren kanker te hebben opgelopen door het bestrijdingsmiddel te gebruiken.

Glyfosaat is het hoofdbestanddeel van het bestrijdingsmiddel Roundup, dat oorspronkelijk door het Amerikaanse bedrijf Monsanto op de markt werd gebracht. Sinds Bayer dat bedrijf heeft overgenomen is het middel ook eigendom van de chemiereus. Sinds de overname moest Bayer zich al verdedigen in tienduizenden rechtszaken van mensen die beweren dat Roundup kankerverwekkend is.

Bayer heeft die claims altijd bestreden en schermt met studies van gezondheidsautoriteiten waaruit blijkt dat glyfosaat geen kanker veroorzaakt. Toch onderneemt het bedrijf nu actie en vervangt het in de VS over twee jaar het glyfosaat in zijn onkruidverdelgers voor de particuliere markt door een andere stof.

"We doen dit niet omdat we denken dat er een gezondheidsrisico aan glyfosaat hangt, maar omdat we toekomstige rechtszaken willen vermijden", legt Bayer uit.

Geen actie in Europa

In Europa doet Bayer voorlopig niets, maar daar lopen ook geen rechtszaken tegen het bedrijf. De Europese Commissie is er wel een voorstander van om glyfosaat te verbieden in 2022, maar voorlopig is Roundup nog steeds te koop in onder meer Nederland.

Het bedrijf gaat in de VS in gesprek met de EPA over de etikettering van herbiciden en de regels rond de verkoop daarvan. Ook zal het een website opzetten waar kopers studies naar de effecten van Roundup kunnen terugvinden.

Daarnaast zal de Duitse chemiegroep aan het Amerikaanse hooggerechtshof vragen om een zaak die ze verloor in mei van dit jaar te heropenen en nog eens naar de motivatie van het bedrijf te kijken. Bayer heeft er goede hoop op dat het die zaak toch kan winnen, maar zet 4,5 miljard dollar (3,8 miljard euro) opzij voor het geval de rechter alsnog in het voordeel van de aanklager oordeelt.