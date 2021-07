De fastfoodketen McDonald's begint een samenwerking met het Nederlandse energiebedrijf Eneco om zijn 254 Nederlandse restaurants meer te verduurzamen. Een van de maatregelen is dat McDonald's vanaf 1 januari 2023 alleen nog maar energie gebruikt uit wind- en zonneparken van Eneco voor de elektriciteitsbevoorrading van zijn restaurants.

Eneco gaat de komende twee jaar extra wind- en zonneparken bouwen om McDonald's van genoeg energie te kunnen voorzien. "We delen Nederland daarvoor op in regio's en zorgen dat er in elke regio een park is om de restaurants daar te bevoorraden", zegt een woordvoerder. Hoeveel nieuwe parken er zullen gebouwd worden is nog niet volledig duidelijk, maar het gaat onder meer over windpark Spuisluis in Velsen en een zonnepark in Venlo.

Daarnaast gaat Eneco samen met McDonald's kijken hoe de restaurantketen zijn energiegebruik kan reduceren en zijn restaurants verder kan verduurzamen. "Omdat McDonald's heel wat restaurants in franchise heeft, is dat maatwerk, maar het gaat bijvoorbeeld over zonnepanelen op het dak of stoppen met gas te gebruiken."

McDonald's wil tegen 2030 zijn uitstoot van broeikasgassen wereldwijd verminderen met 36 procent en ziet deze samenwerking als een middel om dat doel te bereiken.