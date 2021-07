AstraZeneca maakte in de eerste zes maanden van dit jaar een verlies van 53 miljoen dollar (44,6 miljoen euro) op de productie en verkoop van coronavaccins, schrijft zakenkrant The Wall Street Journal op basis van cijfers die AstraZeneca dinsdag heeft gepubliceerd.

Het bedrijf was een van de eerste die met een coronavaccin kwamen. Daar zijn er in de eerste jaarhelft 319 miljoen van verkocht, wat zorgde voor een opbrengst van 1,17 miljard dollar. Gemiddeld kostte een vaccin dus ongeveer 3,70 dollar.

In tegenstelling tot concurrenten besloot de Brits-Zweedse geneesmiddelenmaker om de vaccins tegen kostprijs te verkopen. Dit leidt ertoe dat het bedrijf er sowieso geen winst op maakt. Uit de cijfers blijkt echter dat het onderaan de streep een verlies van 53 miljoen dollar moet incasseren. Dat verlies was in het eerste kwartaal met 40 miljoen dollar een stuk groter dan in het tweede kwartaal (13 miljoen).

Dat kan het bedrijf overigens wel dragen. Andere vaccins en geneesmiddelen leveren AstraZeneca behoorlijk wat op. De totale omzet in het vorige kwartaal bedroeg 8,2 miljard dollar, de winst na belasting kwam uit op 550 miljoen.

Naast de 319 miljoen vaccins die zijn geleverd aan onder meer de EU, het Verenigd Koninkrijk en Brazilië, heeft AstraZeneca ook vaccins gedoneerd aan COVAX-programma. Dat programma is opgezet om vaccins ook voor armere landen beschikbaar te maken. In totaal heeft het concern, samen met partnerbedrijven, tot dusver een miljard vaccins verspreid over 170 landen.