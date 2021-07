Olie- en gasconcern Shell houdt er rekening mee dat het in het derde kwartaal van dit jaar de productie van olie, gas en LNG moet inperken. Dat kan komen door een afnemende vraag, wet- en regelgeving of infrastructurele beperkingen. Dat laat Shell weten bij de presentatie van de cijfers over het tweede kwartaal. Mogelijk houden de waarschuwende woorden van Shell verband met de onlangs verloren milieurechstzaak.

Eind mei won Milieudefensie een rechtszaak tegen Shell waardoor het concern de CO2-uitstoot de komende jaren drastisch moet inperken. CEO Ben van Beurden geeft later op de dag nog een nadere toelichting op de cijfers waarbij de geruchtmakende uitspraak van de Haagse rechter zeker aan bod zal komen.

Als de productie omlaag moet, heeft dat ook impact op de benutting van de fabrieken en de verkoopvolumes. Vorig jaar september kondigde Shell aan als gevolg van de coronacrisis het hele bedrijf onder de loep te nemen. Als gevolg van die wereldwijde reorganisatie gaan tot eind 2022 duizenden banen verloren.

In Nederland verliest circa 10 procent van de Shell-werknemers zijn baan.

De cijfers van Shell over het tweede kwartaal van dit jaar lieten mede met dank aan de opgelopen olieprijzen een forse verbetering zien ten opzichte van dezelfde periode in 2020.

Over de maanden april, mei en juni vorig jaar noteerde het Brits-Nederlandse Shell een recordverlies van 18,1 miljard dollar. Dat had onder andere te maken met forse afschrijvingen als gevolg van het uitbreken van de coronacrisis. Dit jaar resteerde over dezelfde maanden onder de streep een winst van 3,4 miljard dollar.

Het resultaat uit de normale bedrijfsvoering kwam uit op 5,5 miljard dollar, tegen 638 miljoen euro vorig jaar.