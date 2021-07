Google eist van al zijn werknemers dat ze zich tegen COVID-19 laten vaccineren voordat ze de kantoren van het techbedrijf betreden. Tegelijkertijd verschuift het Amerikaanse concern de datum waarop personeel weer geregeld op het werk moet verschijnen.

De vaccinatieverplichting gaat de komende weken al in bij Amerikaanse vestigingen van Google. In de daaropvolgende maanden zal het bedrijf ook elders eisen dat het personeel zich laat vaccineren.

Topman Sundar Pichai schrijft in een aan het personeel gericht blog dat het "geweldig was" om in de voorbije maanden weer werknemers samen te zien brainstormen. Om die reden wilde het bedrijf dan ook dat werknemers zeker 60 procent van hun werktijd doorbrengen op de plekken waar ze ook voor de corona-uitbraak werkten.

Maar waar die terugkeer naar kantoor aanvankelijk deze zomer was gepland, mogen Google-werknemers nu tot 18 oktober volledig thuiswerken als ze dat willen. Die verschuiving hangt samen met de opleving van de zeer besmettelijke deltavariant van het coronavirus, schrijft Pichai.

Google zal de besmettingscijfers goed in de gaten houden en neemt uiterlijk dertig dagen voor die deadline een definitief besluit over de terugkeer naar kantoor.