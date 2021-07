Een consortium onder leiding van Volkswagen is akkoord met de overname van Europcar. De Duitse autofabrikant heeft samen met de Nederlandse auto-importeur en mobiliteitsgroep Pon en de Britse vermogensbeheerder Attestor ruim 2,9 miljard euro voor de Franse autoverhuurder over.

Het akkoord komt daags nadat Volkswagen het bod op Europcar had verhoogd. Een eerder voorstel van 2,2 miljard euro wees de autoverhuurder nog af.

Met de overname krijgt Volkswagen onder meer technologie, kennis en infrastructuur van het verhuurbedrijf in handen. Het concern wil in de toekomst niet alleen Volkswagens, Audi's, Porsches of Skoda's maken, maar ook meer geld verdienen met diensten voor mobiliteit.

Ook Pon wil zich steeds meer profileren als aanbieder van mobiliteitsdiensten. Het bedrijf is bijvoorbeeld voor 40 procent eigenaar van Greenwheels, dat in Nederland deelauto's aanbiedt in stadscentra.

Europcar kwam eind vorig jaar in financiële problemen. Schuldeisers scholden daarop ruim 1 miljard euro aan schulden kwijt en kregen het bedrijf in ruil daarvoor in handen. Autoverhuurders hadden in 2020 zwaar te lijden onder de coronacrisis, doordat ze voor een groot deel afhankelijk zijn van toeristen die op vakantie een auto huren. Internationale reizen waren lange tijd zonder dringende reden nagenoeg onmogelijk.

Europcar was al eerder in handen van Volkswagen. De autofabrikant verkocht het verhuurbedrijf in 2006 aan investeerder Eurazeo.

Verbetering: In een eerdere versie van dit bericht stond een overnamebedrag van 2,5 miljard euro. Dit moest echter 2,9 miljard euro zijn. De zin is aangepast.