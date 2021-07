Once Upon A Time in Shaolin van Wu-Tang Clan, het duurste album ter wereld dat in beslag werd genomen bij de veroordeelde zakenman Martin Shkreli, heeft een nieuwe eigenaar. Wie het is, wil het Amerikaanse openbaar ministerie niet kwijt, maar de opbrengst dekt de geldstraf van 7,4 miljoen dollar (bijna 6,3 miljoen euro) die de ondernemer moest betalen omdat hij gefraudeerd had.

Van het album werd slechts één exemplaar uitgebracht door de hiphopformatie, en dat belandde in december 2015 in handen van Shkreli voor naar verluidt 2 miljoen dollar. Daarop werd het door Guinness World Records uitgeroepen tot het duurste album ter wereld.

De verkoop leidde meteen tot controverse, omdat Shkreli toen al bekendstond als "de meest gehate man van de Verenigde Staten". De voormalige topman van het farmabedrijf Turing had de prijs van een hiv-pil namelijk opgedreven van 13,50 dollar tot 750 dollar. In 2018 werd hij veroordeeld tot zeven jaar cel omdat hij investeerders zou hebben misleid.

In 2019 werd het album in beslag genomen door het Amerikaanse openbaar ministerie en woensdag vond het een koper. "Door onze niet-aflatende inspanningen heeft Shkreli nu de prijs betaald voor liegen en het misleiden van investeerders", zegt een openbaar aanklager. "Met de verkoop van dit unieke album is zijn boete afbetaald." Wie het album heeft gekocht en voor hoeveel geld, wil justitie niet bekendmaken.

Shkreli zou zich ook niet helemaal aan de regels hebben gehouden nadat hij het album in zijn bezit had gekregen. Zo mocht niemand, buiten de eigenaar, de muziek beluisteren, maar Shkreli zette in het verleden af en toe fragmenten op het internet. Ook zou hij in 2017 hebben geprobeerd het album te verkopen via een online veiling, zegt het OM.